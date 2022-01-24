UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Россия пригрозила ответом на переброску войск США в Прибалтику и Восточную Европу

Автор: Анастасия Рокитна

В России заявили, что примут "адекватные меры реагирования" в случае переброски военных сил США в Прибалтику и Восточную Европу. Россияне обвиняют США в "нагнетании ситуации".

Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "РИА Новости".

По его словам, США "раскачивают" ситуацию.

"Для нас - это, конечно, тревожная информация. Естественно, Россия такие действия не оставит без ответа и примет адекватные меры реагирования на усиления угроз", - заявил глава комитета Госдумы.

Напомним, НАТО усиливает присутствие в Восточной Европе из-за России.

Страны НАТО переводят силы в состояние боевой готовности и перебрасывают дополнительные корабли и истребители в страны Восточной Европы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСоединенные Штаты Америки