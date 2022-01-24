Россия пригрозила ответом на переброску войск США в Прибалтику и Восточную Европу

В России заявили, что примут "адекватные меры реагирования" в случае переброски военных сил США в Прибалтику и Восточную Европу. Россияне обвиняют США в "нагнетании ситуации".
Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "РИА Новости".
По его словам, США "раскачивают" ситуацию.
"Для нас - это, конечно, тревожная информация. Естественно, Россия такие действия не оставит без ответа и примет адекватные меры реагирования на усиления угроз", - заявил глава комитета Госдумы.
Напомним, НАТО усиливает присутствие в Восточной Европе из-за России.
Страны НАТО переводят силы в состояние боевой готовности и перебрасывают дополнительные корабли и истребители в страны Восточной Европы.