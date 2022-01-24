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Росія пригрозила відповіддю на перекидання військ США в Прибалтику і Східну Європу

Автор: Анастасія Рокитна

У Росії заявили, що приймуть "адекватні заходи реагування" в разі перекидання військових сил США в Прибалтику і Східну Європу. Росіяни звинувачують США в "нагнітанні ситуації".

Про це заявив глава комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "РИА Новости".

За його словами, США "розгойдують" ситуацію.

"Для нас - це, звичайно, тривожна інформація. Звичайно, Росія такі дії не залишить без відповіді і вживе адекватних заходів реагування на посилення загроз", - заявив голова комітету Держдуми.

Нагадаємо, НАТО посилює присутність у Східній Європі через Росію.

Країни НАТО переводять сили у стан бойової готовності та перекидають додаткові кораблі та винищувачі до країн Східної Європи.

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