Россия пригрозила ответить на вступление Финляндии и Швеции в НАТО "военными шагами"

Россия пригрозила "военными шагами" и мерами другого характера, если Финляндия и Швеция вступят в НАТО. Москва назвала это решение Хельсинки и Стокгольма угрозой национальной безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министерства иностранных дел РФ.