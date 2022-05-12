Россия пригрозила ответить на вступление Финляндии и Швеции в НАТО "военными шагами"

Россия пригрозила "военными шагами" и мерами другого характера, если Финляндия и Швеция вступят в НАТО. Москва назвала это решение Хельсинки и Стокгольма угрозой национальной безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министерства иностранных дел РФ.
"Россия будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих в связи с этим угроз ее национальной безопасности", - говорится в заявлении.
Кроме того, Москва обвинила Хельсинки в нарушении ряда международных обязательств. В заявлении российского МИД упоминается Парижский мирный договор от 1947 года и соглашение от 1992 года.
Напомним, в апреле правительства Финляндии и Швеции заявили о намерении вступить в НАТО. Ожидается, что страны подадут свои заявки в течение ближайших дней.
Отметим, президент и премьер-министр Финляндии Саули Нийнисте и Санна Марин поддержали вступление страны в НАТО.
Как сообщало РБК-Украина, после оглашения Финляндией и Швеции своих намерений Россия пригрозила странам ядерным оружием.
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