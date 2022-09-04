Росія пригрозила Європі зростанням рекордних цін на газ

Про це пише РБК-Україна з посиланням на TACC .

За словами віцепрем'єр РФ Олександра Новака, нібито "недалекоглядна" політика Європи призвела до колапсу на енергетичних ринках.

"Політика недалекоглядна призводить до того, що ми спостерігаємо колапс на енергетичних ринках Європи. І це ще не межа, тому що ми ще поки що в теплій порі року, у нас ще зима попереду, а там багато всяких непередбачуваностей", - заявив Новак.