Росія пригрозила через місяць повністю заблокувати Twitter
Російське наглядове відомство "Роскомнадзор" погрожує заблокувати Twitter на території Росії через місяць, якщо соціальна мережа не видалить "заборонену інформацію".
Про це повідомляє ТАСС з посиланням на заступника голови "Роскомнагляду" Вадима Суботіна.
Субботін заявив, що відомство взяло паузу довжиною в місяць для спостереження за реакцією компанії Twitter з питання видалення "забороненої інформації".
За його словами, після цього, в залежності від дії адміністрації соціальної мережі, будуть прийняті відповідні рішення".
"Якщо Twitter не виконає вимоги Роскомнагляду, вимоги російського законодавства, відповідно, будемо розглядати питання про повне блокування сервісу на території Росії", - сказав Суботін.
Він додав, що якщо Twitter виконає всі вимоги "Роскомнагляду", санкції проти неї будуть зняті.
Нагадаємо, 10 березня російська влада заявила про те, що починає "уповільнення" роботи Twitter через те, що соцмережа не виконала вимогу про видалення контенту. Роскомнагляд також пригрозив блокуванням в разі "продовження ігнорування інтернет-сервісом Twitter вимоги закону" і вніс соцмережу "в перелік загроз".