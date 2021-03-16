Росія пригрозила через місяць повністю заблокувати Twitter

Російське наглядове відомство "Роскомнадзор" погрожує заблокувати Twitter на території Росії через місяць, якщо соціальна мережа не видалить "заборонену інформацію".

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на заступника голови "Роскомнагляду" Вадима Суботіна.

Субботін заявив, що відомство взяло паузу довжиною в місяць для спостереження за реакцією компанії Twitter з питання видалення "забороненої інформації".

За його словами, після цього, в залежності від дії адміністрації соціальної мережі, будуть прийняті відповідні рішення".

"Якщо Twitter не виконає вимоги Роскомнагляду, вимоги російського законодавства, відповідно, будемо розглядати питання про повне блокування сервісу на території Росії", - сказав Суботін.

Він додав, що якщо Twitter виконає всі вимоги "Роскомнагляду", санкції проти неї будуть зняті.