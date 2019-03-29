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Россия пригласила Украину участвовать в заседании глав МИД стран СНГ

Новости » Политика    29.03.2019 - 11:30
Россия пригласила Украину участвовать в заседании глав МИД стран СНГ
Фото: Андрей Грозов (cis minsk by)

Российская Федерация направила официальное приглашение Украине

Российская Федерация направила официальное приглашение Украине для участия в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) государств СНГ, которое пройдет 5 апреля в Москве. Об этом заявил постоянный представитель РФ при уставных и других органах СНГ Андрей Грозов, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на росСМИ.

По его словам, Украине было направлено приглашение "заблаговременно, в начале марта". 

"Российская Федерация официально направила в МИД Украины приглашение Сергея Лаврова министру иностранных дел Климкину (Павел Климкин - глава МИД Украины) принять участие в заседании Совета министров иностранных дел. Реакции на это приглашение нет", - отметил российский постпред.

Напомним, 6 февраля посол Украины в Минске Игорь Кизим заявил о завершении процесса выхода Украины из координационных органов Содружества независимых государств.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев на сегодняшний день продолжает искать способ для разрыва дипломатических отношений с Россией. Кроме того, он подчеркнул, что Украина может разорвать еще около 50 соглашений с РФ.

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