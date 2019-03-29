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Росія запросила Україну брати участь у засіданні глав МЗС країн СНД

Новини » Політика    29.03.2019 - 11:30
Росія запросила Україну брати участь у засіданні глав МЗС країн СНД
Фото: Андрій Гроз (cis minsk by)

Російська Федерація направила офіційне запрошення Україні

Російська Федерація направила офіційне запрошення Україні для участі в засіданні Ради міністрів закордонних справ (РМЗС) держав СНД, яке пройде 5 квітня в Москві. Про це заявив постійний представник РФ при статутних та інших органах СНД Андрій Грозов, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на росЗМІ.

За його словами, Україні було направлено запрошення "завчасно, до початку березня".

"Російська Федерація офіційно направила в МЗС України запрошення Сергія Лаврова міністру закордонних справ Клімкіну (Павло Клімкін - глава МЗС України) прийняти участь у засіданні Ради міністрів закордонних справ. Реакції на це запрошення немає", - зазначив російський постпред.

Нагадаємо, 6 лютого посол України в Мінську Ігор Кизим заявив про завершення процесу виходу України з координаційних органів Співдружності незалежних держав.

Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Київ на сьогоднішній день продовжує шукати спосіб для розриву дипломатичних відносин з Росією. Крім того, він підкреслив, що Україна може розірвати ще близько 50 угод з РФ.

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