Россия придушила у себя демократию и пытается сделать это в других местах, - Байден

Президент США, Джо Байден, выступил с большой речью в Варшаве. Он затрагивал этническую солидарность и демократию в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

В субботу, 26 марта, Президент США выступил с большой речью в Варшаве. Он заявил, что русские фальшиво говорят об этнической солидарности, а солидарности, а сами решили денацифицировать Украину.

"Сегодня Россия у себя придушила демократию и пытается сделать это в других местах." - сказал Байден.

Так же Президент США добавил, что цель Путина - свергнуть Зеленского, которого избрали демократическим путем.