Росія придушила у себе демократію і намагається зробити це в інших місцях, - Байден

Президент США, Джо Байден, виступив з великою промовою у Варшаві. Він зачіпав етнічну солідарність і демократію в Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
У суботу, 26 березня, Президент США виступив з великою промовою у Варшаві. Він заявив, що росіяни фальшиво говорять про етнічну Солідарність, а Солідарність, а самі вирішили денацифікувати Україну.
"Сьогодні Росія у себе придушила демократію і намагається зробити це в інших місцях."- сказав Байден.
Так само Президент США додав, що мета Путіна - повалити Зеленського, якого обрали демократичним шляхом.
Нагадаємо, що Байден зустрівся з Міністром закордонних справ і міністром оборони України.
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