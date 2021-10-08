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Россия причастна к крупнейшему проценту кибератак в мире, - Microsoft

Автор: Сергей Пышкин

Microsoft поделилась новым докладом, который посвящен хакерским атакам по всему миру. За последний год Российская Федерация причастна к 58% всех кибератак.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на отчет Microsoft.

"Лидерские места" с Россией разделили:

  • Северная Корея-23%;
  • Иран - 11%;
  • Китай-8%.

Согласно данным аналитиков, российские хакеры за последний год стали значительно активнее. В частности, упоминается деятельность группы Nobelium, которую обвиняют в атаке на ряд компаний в 36 странах мира. Вероятно, она также причастна и к взлому SolarWinds, из-за которой пострадали организации 30 стран.

Эффективность кибератак выросла на 11 процентов. Всего год назад процент успеха был равен 21, а уже сегодня - 32.

Как отмечает Microsoft, за последний год от Nobelium пострадала и Украина. Количество атак возросло до 1200 случаев. Украина, со своей стороны, занимает второе место по количеству атак в ее сторону - 19%, первое же место принадлежит США 46%.

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