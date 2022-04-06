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Россия приблизила свой дефолт, предложив владельцам евробондов рубли

Фото: Дефолт России стал ближе после предложения платить держателям еврооблигаций в рублях
Автор: Александр Белоус

Министерство финансов России заявило, что оно хочет выплатить рубли держателям еврооблигаций, номинированных в долларах, со сроком погашения в 2022 и 2042 годах. Минфин обосновал этот шаг тем, что иностранный банк отказался обработать распоряжение России о выплате 649,2 млн долларов держателям ее долга.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В Минфине заявили, что иностранный банк, название которого не раскрывается, отклонил распоряжение России о выплате купонов по двум бумагам, а также не осуществил выплату номинальной стоимости еврооблигаций со сроком погашения в 2022 году.

Министерство финансов заявило, что Россия может рассмотреть возможность разрешить иностранным держателям своих еврооблигаций 2022 и 2042 годов конвертировать рублевые платежи в иностранную валюту, как только доступ России к ее валютным счетам будет восстановлен.

Способность России выполнить свои долговые обязательства находится в центре внимания после того, как широкие санкции Запада в ответ на вторжение в Украину, заморозили почти половину государственных резервов страны и ограничили доступ Москвы к глобальным платежным системам.

Напомним, Соединенные Штаты запретили российскому правительству выплатить держателям суверенного долга более 600 млн долларов из замороженных резервов, хранящихся в американских банках.

Этот шаг должен был заставить Москву принять трудное решение о том, будет ли она использовать доллары, к которым у нее есть доступ, для выплаты своего долга или для других целей, включая поддержку своих военных действий.

России грозит исторический дефолт, если она решит этого не делать.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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