Росія наблизила свій дефолт, запропонувавши власникам євробондів рублі

У Мінфіні заявили, що іноземний банк, назва якого не розкривається, відхилив розпорядження Росії про виплату купонів за двома паперами, а також не здійснив виплату номінальної вартості єврооблігацій з терміном погашення в 2022 році.

Міністерство фінансів заявило, що Росія може розглянути можливість дозволити іноземним власникам своїх єврооблігацій 2022 і 2042 років конвертувати рублеві платежі в іноземну валюту, як тільки доступ Росії до її валютних рахунків буде відновлений.

Здатність Росії виконати свої боргові зобов'язання знаходиться в центрі уваги після того, як широкі санкції Заходу у відповідь на вторгнення в Україну, заморозили майже половину державних резервів країни і обмежили доступ Москви до глобальних платіжних систем.

Нагадавши, Сполучені Штати заборонили російському уряду виплатити власникам суверенного боргу понад 600 млн доларів із заморожених резервів, що зберігаються в американських банках.

Цей крок повинен був змусити Москву прийняти важке рішення про те, чи буде вона використовувати долари, до яких у неї є доступ, для виплати свого боргу або для інших цілей, включаючи підтримку своїх військових дій.

Росії загрожує Історичний дефолт, якщо вона вирішить цього не робити.