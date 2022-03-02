Россия приближается к дефолту из-за войны против Украины

"Санкции Соединенных Штатов в отношении российских государственных организаций, контрмеры внутри России по ограничению зарубежных платежей и нарушение платежных цепочек создают для России серьезные препятствия для осуществления платежей по облигациям за рубежом", - говорится в отчете JPMorgan.

По словам аналитиков, первой решающей датой является 16 марта, когда должны быть выплачены два купонных платежа по облигациям. Хотя, как и в большей части российского долга, в них встроен 30-дневный "льготный период", который отодвинет формальный момент дефолта до 15 апреля.

Опасения по поводу дефолта последовали за предупреждением Института международных финансов (IIF) на этой неделе, в котором отмечается, что примерно половина валютных резервов России в размере 640 млрд долларов была фактически заморожена международными санкциями.

Capital Economics также предупредила в среду о растущих рисках дефолта. В первую очередь это ударит по международным инвесторам - по данным российского Центробанка, на конец прошлого года иностранцы владели государственным долгом России в долларах и рублях на сумму 20 млрд долларов.

"Вероятность того, что правительство и компании не смогут или не захотят погасить внешний долг, значительно возросла", - отметили аналитики.