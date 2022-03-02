Росія наближається до дефолту через війну проти України

Цього місяця Росія повинна погасити держоблігації на суму понад 700 млн доларів. Теоретично у неї вистачає резервів для покриття боргу, але санкції і заморозка активів можуть перешкодити цим планам. Аналітики JPMorgan та інших організацій вважають, що це значно збільшило ймовірність дефолту країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Санкції Сполучених Штатів щодо російських державних організацій, контрзаходи всередині Росії щодо обмеження зарубіжних платежів і порушення платіжних ланцюжків створюють для Росії серйозні перешкоди для здійснення платежів за облігаціями за кордоном", - йдеться у звіті JPMorgan.
За словами аналітиків, першою вирішальною датою є 16 березня, коли повинні бути виплачені два купонних платежі за облігаціями. Хоча, як і в більшій частині російського боргу, в них вбудований 30-денний "пільговий період", який відсуне формальний момент дефолту до 15 квітня.
Побоювання з приводу дефолту послідували за попередженням Інституту міжнародних фінансів (IIF) на цьому тижні, в якому наголошується, що приблизно половина валютних резервів Росії в розмірі 640 млрд доларів була фактично заморожена міжнародними санкціями.
Capital Economics також попередила в середу про зростаючі ризики дефолту. В першу чергу це вдарить по міжнародних інвесторах - за даними російського Центробанку, на кінець минулого року іноземці володіли державним боргом Росії в доларах і рублях на суму 20 млрд доларів.
"Ймовірність того, що уряд і компанії не зможуть або не захочуть погасити зовнішній борг, значно зросла", - відзначили аналітики.
Нагадаємо, що Україна обговорює із західними партнерами нові санкції відносно Російської Федерації. Такі економічні заходи зможуть зупинити путінську агресію проти України.
Раніше американська розвідка повідомляла, що Путін "вкрай розгніваний" з приводу західних санкцій, введених у відповідь на його напад на Україну.
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