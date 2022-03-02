Росія наближається до дефолту через війну проти України

"Санкції Сполучених Штатів щодо російських державних організацій, контрзаходи всередині Росії щодо обмеження зарубіжних платежів і порушення платіжних ланцюжків створюють для Росії серйозні перешкоди для здійснення платежів за облігаціями за кордоном", - йдеться у звіті JPMorgan.

За словами аналітиків, першою вирішальною датою є 16 березня, коли повинні бути виплачені два купонних платежі за облігаціями. Хоча, як і в більшій частині російського боргу, в них вбудований 30-денний "пільговий період", який відсуне формальний момент дефолту до 15 квітня.

Побоювання з приводу дефолту послідували за попередженням Інституту міжнародних фінансів (IIF) на цьому тижні, в якому наголошується, що приблизно половина валютних резервів Росії в розмірі 640 млрд доларів була фактично заморожена міжнародними санкціями.

Capital Economics також попередила в середу про зростаючі ризики дефолту. В першу чергу це вдарить по міжнародних інвесторах - за даними російського Центробанку, на кінець минулого року іноземці володіли державним боргом Росії в доларах і рублях на суму 20 млрд доларів.

"Ймовірність того, що уряд і компанії не зможуть або не захочуть погасити зовнішній борг, значно зросла", - відзначили аналітики.