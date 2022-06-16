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Россия превосходит Украину в артиллерии, местами в 20 раз, - Уоллес

Фото: министр обороны Великобритании Бен Уоллес (GettyImages)
Автор: Александр Мороз

Российские военные местами на фронтах превышают украинских в артиллерии в соотношении 20 к 1.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Великобритании Бена Уоллеса в эфире Sky News.

"Они определенно превосходят численностью артиллерийских орудий - 20:1 в некоторых районах. Это сила, которую Россия прикладывает к украинцам", - заявил он, выступая после встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

В то же время, по словам Уоллеса, западные союзники начинают поставлять Украине артиллерийские и ракетные системы большой дальности, которые позволят победить. По его мнению, уже скоро украинские силы смогут добиться "значительного прогресса на востоке страны".

Напомним, ранее стало известно, что Британия закупила у Бельгии более 20 гаубиц натовского калибра и передаст их Украине.

А президент Франции Эммануэль Макрон объявил о поставке дополнительных шести гаубиц "Цезарь".

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