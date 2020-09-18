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Россия преследует по политическим мотивам 134 украинца

Автор: Инна Собора

Российская Федерация преследует по политическим мотивам 134 украинца. В незаконном заключении на территории РФ и временно оккупированного Крыма находятся 112 украинца, среди них 78 крымских татар.

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Об этом заявила советник Уполномоченного по правам человека Ирина Закриничная, сообщает "Укринформ".

По ее словам, соответствующая информация поступает от адвокатов, родных, а также по собственным каналам Офиса омбудсмена.

"По результатам этого мониторинга, на сегодняшний день мы имеем следующие цифры. Мы думаем, что сейчас 134 украинца преследуют по политическим мотивам в РФ", - сказала Закриничная.

Ранее сообщалось, что Украина передала ОБСЕ список на обмен пленными с Россией и подконтрольными ей боевиками.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина борется за каждого политзаключенного и пленного украинца и вернет украинских граждан домой.

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