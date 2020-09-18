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Росія переслідує за політичними мотивами 134 українця

Автор: Инна Собора

Російська Федерація переслідує за політичними мотивами 134 українця. В незаконному ув'язненні на території РФ та тимчасово окупованого Криму перебувають 112 українців, серед них 78 кримських татар.

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Про це заявила радниця Уповноваженого ВР з прав людини Ірина Закринична, повідомляє "Укрінформ".

За її словами, відповідна інформація надходить від адвокатів, рідних, а також по власних каналах Офісу омбудсмена.

"За результатами цього моніторингу, на сьогоднішній день ми маємо наступні цифри. Ми думаємо, що наразі 134 українця переслідуються за політичними мотивами РФ",- сказала Закринична.

Раніше повідомлялося, що Україна передала ОБСЄ список на обмін полоненими з Росією і підконтрольними їй бойовиками.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна бореться за кожного політв'язня і полоненого українця та поверне українських громадян додому.

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