Росія переслідує 93 кримських татар за політичними мотивами, - омбудсмен

Росія переслідує 93 кримських татар за політичними мотивами. Із них 78 відбувають покарання на території РФ.

Про це повідомила омбудсмен Людмила Денісова у Facebook.

Вона нагадала, що сьогодні в Україні вшановують пам'ять жертв депортації кримських татар. Як відомо, радянська влада депортувала з Криму майже 200 тисяч кримських татар, вони змогли повернутися в 1990-х роках.

"Проте лихо повторилося у 2014. В результаті окупації півострова РФ, багато кримських татар змушені залишати свою землю", - сказали

Наразі 93 кримських татар переслідуються РФ за політичними мотивами. З них 78 відбувають незаконне покарання на території РФ, а 15 - позбавлені права на свободу пересування, адже перебувають у тимчасово окупованому Криму під адміністративним наглядом.