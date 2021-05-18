ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Росія переслідує 93 кримських татар за політичними мотивами, - омбудсмен

Новость на русском →
Вівторок 18 травня 2021 09:18
Росія переслідує 93 кримських татар за політичними мотивами, - омбудсмен Фото: омбудсмен Людмила Денсиова (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Росія переслідує 93 кримських татар за політичними мотивами. Із них 78 відбувають покарання на території РФ.

Про це повідомила омбудсмен Людмила Денісова у Facebook.

Вона нагадала, що сьогодні в Україні вшановують пам'ять жертв депортації кримських татар. Як відомо, радянська влада депортувала з Криму майже 200 тисяч кримських татар, вони змогли повернутися в 1990-х роках.

"Проте лихо повторилося у 2014. В результаті окупації півострова РФ, багато кримських татар змушені залишати свою землю", - сказали

Наразі 93 кримських татар переслідуються РФ за політичними мотивами. З них 78 відбувають незаконне покарання на території РФ, а 15 - позбавлені права на свободу пересування, адже перебувають у тимчасово окупованому Криму під адміністративним наглядом.

Раніше Денісова заявила, що число зниклих безвісти на тимчасово окупованих територіях Криму, Донецької та Луганської областей українських військових становить близько 260 осіб.

Нагадаємо, в інтерв'ю РБК-Україна Денісова розповіла, скільки українців незаконно утримується в РФ і ОРДЛО за політичними звинуваченнями.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Крим Денисова
NEWS
В Україні виявили 4095 нових випадків коронавірусу
В Україні виявили 4095 нових випадків коронавірусу
DAILY
Олігарх в оточенні. Як Коломойський втрачає вплив і що йому загрожує в Україні
Владислав Красінський, Олег Черниш Олігарх в оточенні. Як Коломойський втрачає вплив і що йому загрожує в Україні