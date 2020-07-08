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Из Украины выдворили россиян, которые работали на спецслужбы Кремля

Среда 08 июля 2020 обновлено 11:13
Из Украины выдворили россиян, которые работали на спецслужбы Кремля
Фото: задержание россиян (facebook.com/DSI.police.ukraine)
Автор: Андрей Козловский

Злоумышленников задержали накануне в Шевченковском районе столицы

Сегодня, 8 июля, из Украины депортировали двух граждан Российской Федерации. Правоохранители получили информацию, что россияне прибыли с целью совершения ряда тяжких преступлений для дестабилизации ситуации в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины.

После полученной информации относительно намерения россиянами совершить преступления, полицейские установили автомобиль, на котором передвигаются мужчины, и вероятное место их нахождения. Злоумышленников задержали в Шевченковском районе столицы.

По имеющимся данным, они были членами вооруженных формирований, работавших на российские спецслужбы и участвовали в военных конфликтах на территории разных стран. За это даже были награждены государственными наградами.

Напомним, в Киеве задержали украинца, который принимал активное участие в создании так называемого "Разведывательного управления ДНР".

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