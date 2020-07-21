Росія перешкоджає євроінтеграції України, Молдови та Білорусі, - МЗС

Фото: Василь Боднар (УНІАН)

Боднар вважає, що політика Росії перешкоджає насамперед проведенню реформ в рамках проекту Східне партнерство

Заступник голови Міністерства закордонних справ Василь Боднар заявив, що Росія дестабілізує політичну обстановку в Україні, Молдові та Білорусі, щоб перешкодити євроінтеграції. Ці країни повинні співпрацювати та напрацьовувати спільні підходи у створенні спільної правової бази та реагуванні на виклики.

Про це Василь Боднар сказав під час прес-конференції, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, агресивна політика Росії перешкоджає насамперед проведенню реформ у державах-партнерах в рамках проекту Східне партнерство.

"Якщо ми глянемо на ситуацію в Білорусі - хто збуджує громадську думку і формує неспокій. Що відбувається в Молдові, що відбувається на Південному Кавказі, що відбувається Україні. Агресивна політика Росія направлена на те, що відволікати країни від головної цілі - зближення з Європейським Союзом", - сказав Боднар.

Такод він підкреслив, що співпраця може бути не лише в рамках Східного партнерства, але і PESCO - оборонної ініціативи ЄС.

Нагадаємо, з України видворили росіян, які прибули з метою скоєння ряду злочинів для дестабілізації ситуації в Україні.

Крім того, СБУ заблокувала понад 2,6 тисячі громад з більш ніж мільйонною аудиторією, викрили 385 інтернет-агітаторів, з яких частина діяла за завданням російських спецслужб.