Россия представляет угрозу для Европы: британский генерал призвал НАТО быть готовым к войне

Начальник штаба обороны Британии, генерал Ник Картер заявил, что британские вооруженные силы и НАТО должны быть готовы к войне с Россией. Хотя сам он также считает, что президент РФ Владимир Путин не хочет войны с Западом.

К беспокойству Картера подтолкнула напряженная ситуация в Восточной Европе из-за мигрантского кризиса. По его мнению, РФ представляет угрозу странам ЕС.

"Я надеюсь, что войны с Россией не будет, и верю, что страна не хочет физической войны, но НАТО должно быть к этому готовым. Я думаю, мы должны быть начеку и убедиться, что сдерживание возобладает, и, что очень важно, мы должны убедиться, что в альянсе НАТО существует единство, и мы не допускаем возникновения каких-либо пробелов в нашей коллективной позиции", - сказал британский генерал.