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Росія становить загрозу для Європи: британський генерал закликав НАТО бути готовим до війни

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Британія, Понеділок 15 листопада 2021 12:03
Росія становить загрозу для Європи: британський генерал закликав НАТО бути готовим до війни Фото: НАТО закликали бути готовими до війни з РФ (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

Начальник штабу оборони Британії, генерал Нік Картер заявив, що британські збройні сили і НАТО повинні бути готові до війни з Росією. Хоча сам він також вважає, що президент РФ Володимир Путін не хоче війни із Заходом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

До занепокоєння Картера підштовхнула напружена ситуація у Східній Європі через мігрантську кризу. На його думку, РФ становить загрозу країнам ЄС.

"Я сподіваюся, що війни з Росією не буде, і вірю, що країна не хоче фізичної війни, але НАТО має бути до цього готовим. Я думаю, ми повинні бути напоготові і переконатися, що стримування візьме гору, і, що дуже важливо, ми повинні переконатися, що в альянсі НАТО існує єдність, і ми не допускаємо виникнення будь-яких прогалин у нашій колективній позиції", - сказав британський генерал.

Нагадаємо, глава білоруського режиму Олександр Лукашенко звинуватив НАТО та Польщу у перекиданні зброї для "провокацій на кордоні".

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