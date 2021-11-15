Росія становить загрозу для Європи: британський генерал закликав НАТО бути готовим до війни

Начальник штабу оборони Британії, генерал Нік Картер заявив, що британські збройні сили і НАТО повинні бути готові до війни з Росією. Хоча сам він також вважає, що президент РФ Володимир Путін не хоче війни із Заходом.

До занепокоєння Картера підштовхнула напружена ситуація у Східній Європі через мігрантську кризу. На його думку, РФ становить загрозу країнам ЄС.

"Я сподіваюся, що війни з Росією не буде, і вірю, що країна не хоче фізичної війни, але НАТО має бути до цього готовим. Я думаю, ми повинні бути напоготові і переконатися, що стримування візьме гору, і, що дуже важливо, ми повинні переконатися, що в альянсі НАТО існує єдність, і ми не допускаємо виникнення будь-яких прогалин у нашій колективній позиції", - сказав британський генерал.