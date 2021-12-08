Россия представит США предложения в сфере безопасности: Путин назвал сроки

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ представит США свои предложения в сфере безопасности. Результаты ожидаются в течении недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости" .

"Мы исходим из того, что безопасность должна быть глобальной и распространяться в равной степени на всех. Мы договорились продолжить эту дискуссию и обменяемся своими соображениями на этот счет. Свои предложения мы подготовим в течение недели и передадим американской стороне на рассмотрение", - сказал Путин.

Отметим, что лидер РФ и президент США Джо Байден договорились создать общую структуру по этим вопросам.