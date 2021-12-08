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Россия представит США предложения в сфере безопасности: Путин назвал сроки

Автор: Иванна Шовкун

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ представит США свои предложения в сфере безопасности. Результаты ожидаются в течении недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

"Мы исходим из того, что безопасность должна быть глобальной и распространяться в равной степени на всех. Мы договорились продолжить эту дискуссию и обменяемся своими соображениями на этот счет. Свои предложения мы подготовим в течение недели и передадим американской стороне на рассмотрение", - сказал Путин.

Отметим, что лидер РФ и президент США Джо Байден договорились создать общую структуру по этим вопросам.

Напомним, расширение нормандского формата за счет включения в него США возможно только после согласования позиции всех участников переговорного процесса. Этот вопрос в ближайшие дни могут обсудить президенты Франции и РФ Эммануэль Макрон и Владимир Путин.

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Владимир ПутинСоединенные Штаты Америки