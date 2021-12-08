RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Росія представить США пропозиції щодо безпеки: Путін назвав терміни

Автор: Іванна Шовкун

Президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ представить США свої пропозиції у сфері безпеки. Результати очікуються протягом тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

"Ми виходимо з того, що безпека має бути глобальною і поширюватися однаково на всіх. Ми домовилися продовжити цю дискусію і обміняємося своїми міркуваннями щодо цього. Свої пропозиції ми підготуємо протягом тижня і передамо американській стороні на розгляд", - сказав Путін.

Зазначимо, що лідер РФ і президент США Джо Байден домовилися створити спільну структуру щодо цих питань.

Нагадаємо, розширення нормандського формату за рахунок включення до нього США можливе лише після узгодження позиції всіх учасників переговорного процесу. Це питання найближчими днями можуть обговорити президенти Франції та РФ Еммануель Макрон та Володимир Путін.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ПутінСполучені Штати Америки