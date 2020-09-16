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Россия предоставит кредит Беларуси в упрощенном порядке

Автор: РБК-Украина

Российская Федерация предоставит кредит Беларуси в размере 1,5 млрд долларов в упрощенном порядке. Такое решение было принято Государственной думой России.

Об этом сообщает "Коммерсант".

В среду, 16 сентября, Госдума приняла во втором чтении законопроект о праве правительства РФ предоставлять в этом году другим странам госкредиты, не предусмотренные планом.

Их можно будет предоставлять за счет ассигнований, установленных программой кредитов, и за счет уменьшения остатков средств федерального бюджета на 1 января текущего года.

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Поправка правительства, которая позволяет кабмину предоставлять госкредиты, появилась только в редакции ко второму чтению.

Напомним, во время встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко, первый сообщил, что Россия предоставит Беларуси 1,5 млрд долларов кредита. По его словам, министры финансов обеих стран "ведут на этот счет работу на профессиональном уровне".

Позже пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия предоставит Беларуси кредит без дополнительных политических условий.

Подробнее о кредите Путина Беларуси читайте в материале РБК-Украина.

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