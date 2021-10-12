Россия предложила США снять все ограничения для дипломатических представительств. В РФ заявили, что не стремятся к дальнейшей эскалации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД РФ .

Такой предложение озвучил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков во время встречи с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд. Также они обсудили дипломатические отношения между странами.

"Особое внимание уделено вопросам, касающимся функционирования загранпредставительств России и США на территории друг друга. С российской стороны было подчеркнуто, что враждебные антироссийские действия без ответа не останутся, но в Москве не стремятся к дальнейшей эскалации. Предлагаем снять все ограничения, вводившиеся с обеих сторон на протяжении последних нескольких лет", - говорится в сообщении МИД РФ.

В Российской Федерации отметили, что "продолжение конфронтационной линии Вашингтона" способно привести к дальнейшей деградации их отношений.