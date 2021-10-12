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Росія запропонувала США зняти всі обмеження для дипломатичних представництв

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Вівторок 12 жовтня 2021 23:03
Росія запропонувала США зняти всі обмеження для дипломатичних представництв Фото: РФ запропонувала США зняти всі обмеження для дипломатичних представництв (УНІАН)
Автор: Анна Полисученко

Росія запропонувала США зняти всі обмеження для дипломатичних представництв. У РФ заявили, що не прагнуть подальшої ескалації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС РФ.

Таку пропозицію озвучив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков під час зустрічі із заступником держсекретаря США Вікторією Нуланд. Також вони обговорили дипломатичні відносини між країнами.

"Особливу увагу приділено питанням, що стосуються функціонування закордонних представництв Росії і США на території один одного. З російського боку було підкреслено, що ворожі антиросійські дії без відповіді не залишаться, але в Москві не прагнуть до подальшої ескалації. Пропонуємо зняти всі обмеження, що вводилися з обох сторін протягом останніх декількох років", - йдеться в повідомленні МЗС РФ.

У Російській Федерації відзначили, що "продовження конфронтаційної лінії Вашингтона" здатне привести до подальшої деградації їхніх відносин.

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