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Інтерв'ю

Росія пропонує "тотально фейкову" місію ООН на Донбасі, - Клімкін

НовиниПолітика    12.06.2018 - 09:12
Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)
Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

Клімкін розповів про підсумки саміту в нормандському форматі

Російська сторона на переговорах у нормандському форматі запропонувала ввести на Донбас "тотально фейкову" місію ООН. Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає "Укринформ".

"Ми обговорили можливий формат нашої миротворчої місії. Поки ще позиції знаходяться у різних всесвітах", - повідомив Клімкін.

Він також зазначив, що Росія по-іншому розуміє, якою має бути місія ООН на Донбасі, і пропонує "тотально фейкову" місію для захисту тільки спостерігачів місії ОБСЄ.

Нагадаємо, раніше Клімкін після переговорів міністрів країн "нормандської четвірки" у Берліні заявив, що необхідно зберігати тиск на Російську Федерацію за всіма без винятку політичними в'язнями.

 

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Теги публікації: Російська Федерація, Донбас, миротворцы, Павло Клімкін, нормандский формат  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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