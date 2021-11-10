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Россия в преддверии встречи с Францией устроила демарш на заседании ТКГ, - Арестович

Автор: Владислав Красинский

Россия сегодня впервые применила "очень интересный прием" на заседании Трехсторонней контактной группы по Донбассу. В частности, россияне устроили демарш.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал пресс-секретарь украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

Как объяснил Арестович, российская сторона нарушила конфиденциальность переговоров и дипломатический протокол, а также уже заранее не была настроена на результат.

"Еще шло и идет заседание ТКГ, а основные выводы по нему уже были сделаны на брифинге Марии Захаровой, спикера российского МИД. Видно, что это подготовленный демарш со стороны РФ", - сказал он.

Таким образом, по мнению Арестовича, Россия сейчас пытается дезавуировать встречу на уровне министров иностранных дел, которая намечена в Париже по французской инициативе.

"Они сбивают возможные ожидания и перекидывают вину на нас. Частично можно сказать, что нагнетание этой истерии связано с военной активностью и якобы желанием Украины решить проблему Донбасса силовым путем", - отметил он.

По словам представителя украинской делегации в ТКГ, сегодня звучат синхронные заявления Минобороны и МИД России по поводу того, что учения НАТО в Черном море - это якобы военное осваивание территории Украины, чтобы обеспечить силовой вариант решения конфликта на Донбассе.

"Если совсем уходить в конспирологию, то теоретически это можно понять как информационную подготовку обострения на Донбассе с их стороны. Чтобы сформировать общественное мнение, в том числе международное, что якобы мы там что-то начали. Но это глубокая конспирология", - добавил Арестович.

Напомним, ранее Франция анонсировала встречу с Россией на уровне руководителей МИД и Минобороны. Планируется обсуждение и ситуации в Украине.

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