UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Россия пожаловалась в УЕФА после футзального матча с Украиной: в чем причина

Автор: Дмитрий Левицкий

Российский футбольный союз пожаловался в УЕФА на Украину. Россияне возмущены тем, что украинские болельщики во время матча по футзалу между сборными Украины и России в Амстердаме скандировали кричалки политического содержания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское агенство ТАСС.

"РФС направил обращение в УЕФА с требованием открыть дисциплинарное расследование по факту дискриминационного поведения болельщиков сборной Украины во время полуфинала чемпионата Европы по мини-футболу", - заявили в союзе.

Как утверждают в Москве, кричалки украинских болельщиков якобы были "оскорбительными" для россиян, имели "политический характер", а также "разжигали ненависть по национальному признаку".

Теперь РФС хочет, чтобы УЕФА наложил дисциплинарные санкции на украинскую ассоциацию.

Напомним, вчера Украина минимально уступила России в матче за финал Евро по футзалу.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФутболУкраинаРоссийская Федерация