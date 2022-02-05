Россия пожаловалась в УЕФА после футзального матча с Украиной: в чем причина

"РФС направил обращение в УЕФА с требованием открыть дисциплинарное расследование по факту дискриминационного поведения болельщиков сборной Украины во время полуфинала чемпионата Европы по мини-футболу", - заявили в союзе.

Как утверждают в Москве, кричалки украинских болельщиков якобы были "оскорбительными" для россиян, имели "политический характер", а также "разжигали ненависть по национальному признаку".

Теперь РФС хочет, чтобы УЕФА наложил дисциплинарные санкции на украинскую ассоциацию.