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Росія поскаржилася в УЄФА після футзального матчу з Україною: в чому причина

Автор: Дмитро Левицький

Російський футбольний союз поскаржився в УЄФА на Україна. Росіяни обурені тим, що українські вболівальники під час футзального матчу між збірними України та Росії в Амстердамі скандували кричалки політичного змісту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське агенство ТАСС.

"РФС направив звернення до УЄФА з вимогою відкрити дисциплінарне розслідування за фактом дискримінаційної поведінки вболівальників збірної України під час півфіналу чемпіонату Європи з міні-футболу", - заявили в союзі.

Як стверджують в Москві, кричалки українських вболівальників нібито були "образливими" для росіян, мали "політичний характер", а також "розпалювали ненависть за національною ознакою".

Тепер РФС хоче, щоб УЄФА наклав дисциплінарні санкції на українську асоціацію.

Нагадаємо, вчора Україна мінімально поступилася Росії в матчі за фінал Євро з футзалу.

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