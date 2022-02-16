Россия повышает ставки: Гармаш об обращении Госдумы к Путину по признанию "ЛДНР"

"Для того, чтобы Путин признал так называемые "ЛДНР", голосование Госдумы не нужно, хватит его указа. Итак, если был устроен этот спектакль, то он носил именно публичную, демонстративную цель давления на нас и наших западных партнеров", - отметил Гармаш.

То есть, такое давление со стороны РФ может иметь несколько целей: в случае с Западом - получение гарантий того, что Украина в обозримой перспективе не вступит в НАТО, хоть и явно не закрепленных в любых документах, а с другой стороны - намерения Путина в этом плане растут.

Напомним, вчера Государственная дума Российской Федерации обратилась к Путину с просьбой о признании "ЛДНР".

При этом сам Путин дал уклончивый ответ на вопрос, планирует ли он выполнить эту просьбу и заявил, что "сделает все необходимое" для решения проблем Донбасса.

Вместе с тем ряд лидеров иностранных стран призвали Путина не признавать "ЛДНР" и пригрозили санкциями.