Россия потратит дополнительные нефтегазовые доходы на противодействие санкциям

Правительство России увеличило свой резервный фонд на 273,4 млрд рублей (3,5 млрд долларов по официальному курсу). Деньги пойдут "на обеспечение стабильности экономики в условиях внешних санкций".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение правительства РФ.

"Основной источник увеличения резервного фонда - 271,6 млрд рублей - дополнительные нефтегазовые доходы, полученные в I квартале 2022 года", - говорится в сообщении.

Напомним, цены на энергоресурсы резко выросли в начале 2022 года. Нефть поднялась выше 100 долларов за баррель после российского вторжения в Украину. России удается продать свою нефть только со скидкой 30 долларов за баррель, однако даже в этих условиях поступления в российский бюджет значительны.

В частности, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что с начала вторжения Россия получила от Европейского Союза 35 млрд евро за энергоносители, в то время как Украина получила от ЕС только 1 млрд евро помощи.

При ЄС пока не готов ввести эмбарго на нефть и газ из России, а запрет на импорт угля заработает только с августа.