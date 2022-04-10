ru ua
Вс, 10 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россия потратит дополнительные нефтегазовые доходы на противодействие санкциям

Новина українською →
Москва, Воскресенье 10 апреля 2022 12:01
Россия потратит дополнительные нефтегазовые доходы на противодействие санкциям Фото: Россия увеличила нефтегазовые доходы (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Правительство России увеличило свой резервный фонд на 273,4 млрд рублей (3,5 млрд долларов по официальному курсу). Деньги пойдут "на обеспечение стабильности экономики в условиях внешних санкций".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение правительства РФ.

"Основной источник увеличения резервного фонда - 271,6 млрд рублей - дополнительные нефтегазовые доходы, полученные в I квартале 2022 года", - говорится в сообщении.

Напомним, цены на энергоресурсы резко выросли в начале 2022 года. Нефть поднялась выше 100 долларов за баррель после российского вторжения в Украину. России удается продать свою нефть только со скидкой 30 долларов за баррель, однако даже в этих условиях поступления в российский бюджет значительны.

В частности, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что с начала вторжения Россия получила от Европейского Союза 35 млрд евро за энергоносители, в то время как Украина получила от ЕС только 1 млрд евро помощи.

При ЄС пока не готов ввести эмбарго на нефть и газ из России, а запрет на импорт угля заработает только с августа.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация
NEWS
46-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
46-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Эмбарго на нефть и газ. Или как Евросоюз может оставить Путина без денег на войну
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Эмбарго на нефть и газ. Или как Евросоюз может оставить Путина без денег на войну