ru ua
Нд, 10 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росія витратить Додаткові нафтогазові доходи на протидію санкціям

Новость на русском →
Москва, Неділя 10 квітня 2022 12:01
Росія витратить Додаткові нафтогазові доходи на протидію санкціям Фото: Росія збільшила нафтогазові доходи (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Уряд Росії збільшив свій резервний фонд на 273,4 млрд рублів (3,5 млрд доларів за офіційним курсом). Гроші підуть "на забезпечення стабільності економіки в умовах зовнішніх санкцій".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Уряду РФ.

"Основне джерело збільшення резервного фонду - 271,6 млрд рублів - додаткові нафтогазові доходи, отримані в I кварталі 2022 року", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ціни на енергоресурси різко зросли на початку 2022 року. Нафта піднялася вище 100 доларів за барель після російського вторгнення в Україну. Росії вдається продати свою нафту тільки зі знижкою 30 доларів за барель, проте навіть в цих умовах надходження в російський бюджет значні.

Зокрема, глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що з початку вторгнення Росія отримала від Європейського Союзу 35 млрд євро за енергоносії, в той час як Україна отримала від ЄС тільки 1 млрд євро допомоги.

При ЄС поки не готовий ввести ембарго на нафту і газ з Росії, а заборона на імпорт вугілля запрацює тільки з серпня.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація
NEWS
46-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
46-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Ембарго на нафту і газ. Або як Євросоюз може залишити Путіна без грошей на війну
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Ембарго на нафту і газ. Або як Євросоюз може залишити Путіна без грошей на війну