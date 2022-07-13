Россия потеряла за сутки еще 100 военных в войне против Украины: где больше всего

За минувшие сутки российская армия потеряла в Украине еще 100 своих военных погибшими. Всего уже уничтожено около 37 570 оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 13.07 ориентировочно составили:
По данным Генштаба, наибольшие потери противник понес на Николаевском направлении.
Напомним, за минувшие сутки пара штурмовиков Вооруженных сил Украины нанесли удар по складу боеприпасов и скоплению противника в районе Новопетровки Херсонской области.
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