Росія втратила за добу ще 100 військових у війні проти України: де найбільше

За минулу добу російська армія втратила в Україні ще 100 своїх військових загиблими. Всього вже знищено близько 37 570 окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.07 орієнтовно склали:
За даними Генштабу, найбільших втрат противник зазнав на Миколаївському напрямку.
Нагадаємо, за минулу добу пара штурмовиків Збройних сил України завдали удару по складу боєприпасів і скупченню противника в районі Новопетрівки Херсонської області.
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