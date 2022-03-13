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Россия потеряла доступ к 300 млрд долларов резервов, - Минфин РФ

Автор: Александр Белоус

Россия не может использовать 300 млрд долларов резервов, ранее принадлежавших ей. Из-за санаций США, ЕС и союзников доступ к резервам утрачен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра финансов РФ Антона Силуанов российскому телевидению.

"Это примерно половина этих резервов, которые у нас были. У нас общий объем резервов около 640 млрд, около 300 млрд резервов теперь находится в состоянии, в котором мы не можем их использовать", - сказал он.

По его словам, из-за заморозки резервов у РФ возникли проблемы с исполнением обязательств, в том числе долговых.

Силуанов заявил, что часть золотовалютных резервов России размещено в юанях, в связи с чем Запад пытается добиться от Китая, чтобы он также ограничил доступ России к своей валюте.

"И мы видим, какое давление оказывается со стороны западных стран на Китай с тем, чтобы ограничить взаимную торговлю с Китаем. Безусловно, оказывается давление на то, чтобы ограничить доступ к тем резервам, которые размещены у нас в юанях", - отметил он.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Российская Федерация