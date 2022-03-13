Россия потеряла доступ к 300 млрд долларов резервов, - Минфин РФ

"Это примерно половина этих резервов, которые у нас были. У нас общий объем резервов около 640 млрд, около 300 млрд резервов теперь находится в состоянии, в котором мы не можем их использовать", - сказал он.

По его словам, из-за заморозки резервов у РФ возникли проблемы с исполнением обязательств, в том числе долговых.

Силуанов заявил, что часть золотовалютных резервов России размещено в юанях, в связи с чем Запад пытается добиться от Китая, чтобы он также ограничил доступ России к своей валюте.

"И мы видим, какое давление оказывается со стороны западных стран на Китай с тем, чтобы ограничить взаимную торговлю с Китаем. Безусловно, оказывается давление на то, чтобы ограничить доступ к тем резервам, которые размещены у нас в юанях", - отметил он.