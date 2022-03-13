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Росія втратила доступ до 300 млрд доларів резервів, - Мінфін РФ

Автор: Олександр Білоус

Росія не може використовувати 300 млрд доларів резервів, що раніше належали їй. Через санації США, ЄС і союзників доступ до резервів втрачено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра фінансів РФ Антона Силуанов російському телебаченню.

"Це приблизно половина цих резервів, які у нас були. У нас загальний обсяг резервів близько 640 млрд, близько 300 млрд резервів тепер знаходиться в стані, в якому ми не можемо їх використовувати", - сказав він.

За його словами, через заморозку резервів у РФ виникли проблеми з виконанням зобов'язань, у тому числі боргових.

Силуанов заявив, що частина золотовалютних резервів Росії розміщено в юанях, у зв'язку з чим Захід намагається домогтися від Китаю, щоб він також обмежив доступ Росії до своєї валюти.

"І ми бачимо, який тиск чиниться з боку західних країн на Китай з тим, щоб обмежити взаємну торгівлю з Китаєм. Безумовно, чиниться тиск на те, щоб обмежити доступ до тих резервів, які розміщені у нас в юанях", - зазначив він.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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Російська Федерація