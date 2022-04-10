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Россия потерпела стратегическое поражение в Украине и этого не изменить, - Салливан

Фото: советник по национальной безопасности США Джейк Салливан (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан уверен, что Россия уже потерпела "стратегический провал" в Украине. Назначение генерала армии Александра Дворникова командующим силами вторжения не изменит общих шансов России на успех.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Никакое назначение какого-либо генерала не может стереть тот факт, что Россия уже потерпела стратегическое поражение в Украине", - сказал Салливан.

По его словам, первые несколько недель этой войны продемонстрировали, что "Украина никогда не будет подчинена России. Неважно, какого генерала пытается назначить президент Путин".

В то же время, Салливан предупредил, что США ожидают, что новый главнокомандующий будет совершать новые жестокие атаки на мирных жителей.

"У этого конкретного генерала есть резюме, которое включает в себя жестокость по отношению к гражданским лицам на других театрах военных действий, в Сирии, и мы можем ожидать большего от того же самого на этом театре военных действий", - сказал Салливан.

Дворников был первым командующим российскими военными операциями в Сирии после того, как Путин направил туда войска в сентябре 2015 года, чтобы поддержать правительство сирийского президента Башара Асада. Россия предоставила авиацию для поддержки сухопутных войск Асада и помогла переломить ход гражданской войны в Сирии ужасной ценой.

Российская авиация поддерживала режим Асада и его союзников, когда они осаждали удерживаемый повстанцами восточный Алеппо, бомбардируя густонаселенные районы и вызывая большие жертвы среди гражданского населения.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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