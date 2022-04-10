Росія зазнала стратегічної поразки в Україні і цього не змінити, - Салліван

"Ніяке призначення будь-якого генерала не може стерти той факт, що Росія вже зазнала стратегічної поразки в Україні", - сказав Салліван.

За його словами, перші кілька тижнів цієї війни продемонстрували, що " Україна ніколи не буде підпорядкована Росії. Неважливо, якого генерала намагається призначити президент Путін".

У той же час, Салліван попередив, що США очікують, що новий Головнокомандувач буде здійснювати нові жорстокі атаки на мирних жителів.

"У цього конкретного генерала є резюме, яке включає в себе жорстокість по відношенню до цивільних осіб на інших театрах військових дій, в Сирії, і ми можемо очікувати більшого від того ж самого на цьому театрі військових дій", - сказав Салліван.

Дворніков був першим командувачем російськими військовими операціями в Сирії після того, як Путін направив туди війська у вересні 2015 року, щоб підтримати уряд сирійського президента Башара Асада. Росія надала авіацію для підтримки сухопутних військ Асада і допомогла переламати хід громадянської війни в Сирії жахливою ціною.

Російська авіація підтримувала режим Асада і його союзників, коли вони облягали утримуваний повстанцями Східний Алеппо, бомбардуючи густонаселені райони і викликаючи великі жертви серед цивільного населення.