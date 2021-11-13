Россия постоянно держит мощную наступательную группировку вокруг Украины, - ОП

По его словам, во второй половине 2021 года российские войска провели комплекс командно-штабных учений возле границы Украины. После их завершения в места постоянной дислокации вернулся только личный состав. Боевая и другая военная техника, такие как танки, боевые машины и ракетные системы "Искандер", остались возле границы Украины.

Машовец подчеркнул, что Россия не просто демонстрирует военную агрессию, а ведет полномасштабную гибридную войну против Украины и всего западного общества.

"Россия своими действиями и вооруженной агрессией ежедневно подрывает основы демократического мира, а Украина сейчас не только имеет военный конфликт с Российской Федерацией на своих территориях, а фактически выступает как большая стена для защиты всего мира", - заявил он.

Он также прокомментировал применение беспилотника "Байрактар" на Донбассе, заявив, что он показал эффективность не только для разведки.

"Бойцы оккупационных войск пытаются избежать службы на передовой. Я считаю, что это лучше всего свидетельствует о нашей готовности защищать земли Украины, ведь правда на нашей стороне. Мы не стремимся захватить чужие территории, мы справедливо защищаем свои границы и готовы это делать в будущем", - добавил Машовец.