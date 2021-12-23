Россия за последние недели перебросила в ОРДЛО десятки тысяч наемников, - Reuters

Десятки тысяч регулярных российских войск были переброшены на перевалочные пункты ближе к Украине, после чего РФ потребовала от Запада срочных гарантий безопасности, призванных предотвратить использование Украины и других соседних стран в качестве базы для нападения на нее.

Запад и Украина, со своей стороны, обвинили Россию в том, что она готовится к новому нападению на своего южного соседа уже в следующем месяце, что Москва отрицает.

Четыре источника издания рассказали, что им предлагали отправиться на Донбасс вербовщики наемников. По их словам, вербовщики не раскрывали, кого они представляют. При этом они отказались назвать свое имя, опасаясь за свою безопасность.

"Там полный дом. Они собирают всех, у кого есть боевой опыт", - рассказал источник издания.