Россия может попытаться вернуться в освобожденные города. Зеленский назвал условие

Российская Федерация может направить войска в деоккупированные украинские города, если позиция официального Киева на переговорах будет слабой. А она, в свою очередь, зависит от ситуации на фронтах, в том числе в Мариуполе и на востоке страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Владимира Зеленского для AP.

"Если у нас ситуация будет слабой на всех этих направлениях, то мы можем не дождаться встречи, потому что тогда Россия будет делать те шаги, который могут привести к возвращению даже в те города, которые мы деоккупировали. Они могут пойти на это, и там уже наша ситуация в переговорах будет более слабой. И, возможно, неинтересной для российской стороны", - отметил Зеленский.

Напомним, ранее президент заявил, что украинцы примут мир с Россией только на своих условиях, которые гарантируют сохранение независимости Украины.

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