UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия может попытаться вернуться в освобожденные города. Зеленский назвал условие

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Александр Мороз

Российская Федерация может направить войска в деоккупированные украинские города, если позиция официального Киева на переговорах будет слабой. А она, в свою очередь, зависит от ситуации на фронтах, в том числе в Мариуполе и на востоке страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Владимира Зеленского для AP.

"Если у нас ситуация будет слабой на всех этих направлениях, то мы можем не дождаться встречи, потому что тогда Россия будет делать те шаги, который могут привести к возвращению даже в те города, которые мы деоккупировали. Они могут пойти на это, и там уже наша ситуация в переговорах будет более слабой. И, возможно, неинтересной для российской стороны", - отметил Зеленский.

Напомним, ранее президент заявил, что украинцы примут мир с Россией только на своих условиях, которые гарантируют сохранение независимости Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийРоссийская ФедерацияВойна России против Украины