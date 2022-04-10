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Росія може спробувати повернутися у звільнені міста. Зеленський назвав умову

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Олександр Мороз

Російська Федерація може направити війська в деокуповані українські міста, якщо позиція офіційного Києва на переговорах буде слабкою. А вона, в свою чергу, залежить від ситуації на фронтах, в тому числі в Маріуполі та на сході країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента Володимира Зеленського для AP.

"Якщо у нас ситуація буде слабкою на всіх цих напрямах, то ми можемо не дочекатися зустрічі, тому що тоді Росія буде робити ті кроки, які можуть призвести до повернення навіть в ті міста, які ми деокупували. Вони можуть піти на це, і там вже наша ситуація в переговорах буде слабшою. І, можливо, нецікавою для російської сторони", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, раніше президент заявив, що українці приймуть мир з Росією тільки на своїх умовах, які гарантують збереження незалежності України.

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