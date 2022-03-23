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Россия попытается жестко подавить протесты на оккупированных территориях, - разведка Британии

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Лондон, Среда 23 марта 2022 05:57
Россия попытается жестко подавить протесты на оккупированных территориях, - разведка Британии Фото: Россия попытается жестко подавить протесты на оккупированных территориях (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Артур Родивилов

Россия попытается насильственно подавить протесты на оккупированных территориях. Оккупанты хотят прибегнуть к манипулированию в СМИ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Министерства обороны Великобритании.

В городах Украины продолжают протестовать против российского контроля.

"России намерена подчинить себе население путем манипулирования СМИ, распространения пропаганды и установления марионеточных прокремлевских лидеров пока не имели успеха. Россия, вероятно, отреагирует на эти неудачи применением насильственных и принудительных мер в попытке подавить украинское население", - говорится в сообщении.

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