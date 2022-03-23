Росія спробує жорстко придушити протести на окупованих територіях, - розвідка Британії

Росія спробує насильно придушити протести на окупованих територіях. Окупанти хочуть вдатися до маніпулювання в ЗМІ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Міністерства оборони Великобританії.

"Росії має намір підпорядкувати собі населення шляхом маніпулювання ЗМІ, поширення пропаганди і встановлення маріонеткових прокремлівських лідерів поки не мали успіху. Росія, ймовірно, відреагує на ці невдачі застосуванням насильницьких і примусових заходів у спробі придушити українське населення", - йдеться в повідомленні.

У містах України продовжують протестувати проти російського контролю.

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