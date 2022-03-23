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Росія спробує жорстко придушити протести на окупованих територіях, - розвідка Британії

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Лондон, Середа 23 березня 2022 05:57
Росія спробує жорстко придушити протести на окупованих територіях, - розвідка Британії Фото: Росія спробує жорстко придушити протести на окупованих територіях (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Артур Родивилов

Росія спробує насильно придушити протести на окупованих територіях. Окупанти хочуть вдатися до маніпулювання в ЗМІ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Міністерства оборони Великобританії.

У містах України продовжують протестувати проти російського контролю.

"Росії має намір підпорядкувати собі населення шляхом маніпулювання ЗМІ, поширення пропаганди і встановлення маріонеткових прокремлівських лідерів поки не мали успіху. Росія, ймовірно, відреагує на ці невдачі застосуванням насильницьких і примусових заходів у спробі придушити українське населення", - йдеться в повідомленні.

Про те, що відбувається прямо зараз в Україні на 28-й день війни читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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