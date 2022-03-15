UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Россия попросила еду у Китая, - CNN

Автор: Владимир Костырин

Россия запросила у Китая продовольственную помощь и другие виды, включая военную и финансовую во время своей войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По словам двух источников издания, знакомых с ситуацией, среди запрошенной Кремлем помощи были расфасованные нескоропортящиеся военные продуктовые наборы, известные в США как "еда, готовая к употреблению" или MRE, отмечается в публикации.

Также в запросе подчеркиваются основные логистические проблемы, которые, по мнению военных аналитиков и официальных лиц, препятствуют продвижению оккупационных войск РФ в Украине.

Дело в том, что подразделения передового базирования обычно опережают свои конвои с припасами. Нередко такие колонны с продуктами уничтожаются украинцами. Так, фиксируются многочисленные случаи, как оккупанты врывались в продуктовые магазины в разных населенных пунктах в поисках еды.

Как полагает один из источников, пекин может передать Москве продовольствие, так как такой запрос не предусматривает помощи с вооружением, что буде воспринято Западом как провокация.

Напомним, ранее США сообщили союзникам и партнерам о том, что Китай готов оказать военную и экономическую помощь России в войне против Украины.

При этом, в свою очередь, Пекин отрицает наличие запроса со стороны РФ на военную помощь.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КитайВойна России против Украины