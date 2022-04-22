UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия пополняет свою армию психически больными юношами: СБУ опубликовала новый разговор

СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Татьяна Самарук

Служба безопасности Украины опубликовала разговор оккупанта с мамой. В частности сообщается, что ВСУ наносят сильные потери российской армии, что для пополнения собственных рядов РФ набирает даже психически больных юношей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

На перехваченном разговоре слышно, как мать оккупанта переживает за здоровье сына, страдающего психическими расстройствами.

Однако, российский военный ее убеждает, что "с моими психическими расстройствами эта (война - ред.) очень даже на пользу идет. Видишь, какой спокойный, да? Маньяк, как серийный убийца, как Чикатило, спокоен...".

В частности, такой ответ напугал его мать.

"Только психопаты способны творить такие зверства, которые мы увидели в Буче, Ирпене, Мариуполе и других городах Украины... Простить такое невозможно", - говорится в сообщении.

СБУ отметили, что российские захватчики обязательно будут отвечать за все преступления, которые они совершили на нашей земле.

Ранее мы сообщали, что ФСБ забирает у оккупантов награбленные вещи и обещают не привлекать их к ответственности.

Также мы писали, что СБУ нейтрализовала более 250 мощных кибератак и обезвредила 10 ботоферм.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныВойна в УкраинеВторжение России в Украину