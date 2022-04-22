Россия пополняет свою армию психически больными юношами: СБУ опубликовала новый разговор

На перехваченном разговоре слышно, как мать оккупанта переживает за здоровье сына, страдающего психическими расстройствами.

Однако, российский военный ее убеждает, что "с моими психическими расстройствами эта (война - ред.) очень даже на пользу идет. Видишь, какой спокойный, да? Маньяк, как серийный убийца, как Чикатило, спокоен...".

В частности, такой ответ напугал его мать.

"Только психопаты способны творить такие зверства, которые мы увидели в Буче, Ирпене, Мариуполе и других городах Украины... Простить такое невозможно", - говорится в сообщении.

СБУ отметили, что российские захватчики обязательно будут отвечать за все преступления, которые они совершили на нашей земле.