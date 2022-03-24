Россия понесла значительные потери в Украине и готовит призывников, - Минобороны Британии

Российские войска потеряли тысячи человек во время вторжения в Украину. Пока неясно, можно ли восстановить боеспособность за счет резервистов, призывников и наемников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Великобритании в Twitter .

Как отмечается в сообщении, Россия, скорее всего, сейчас собирается мобилизовать своих резервистов и призывников, а также частные военные компании и иностранных наемников, чтобы компенсировать эти значительные потери.

"Неясно, как эти группы будут интегрироваться в состав российских сухопутных войск в Украине и как это повлияет на боеспособность", - говорится в публикации.

Напомним, в войне с Украиной российская армия понесла наибольшие потери за всю свою историю. В НАТО сообщили, что до 40 тысяч российских военных были убиты, ранены, взяты в плен или пропали без вести в Украине.