Росія зазнала значних втрат в Україні і готує призовників, - Міноборони Британії

Російські війська втратили тисячі людей під час вторгнення в Україну. Поки неясно, чи можна відновити боєздатність за рахунок резервістів, призовників і найманців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Великобританії в Twitter.
Як наголошується в повідомленні, Росія, швидше за все, зараз збирається мобілізувати своїх резервістів і призовників, а також приватні військові компанії та іноземних найманців, щоб компенсувати ці значні втрати.
"Неясно, як ці групи будуть інтегруватися до складу російських сухопутних військ в Україні і як це вплине на боєздатність", - йдеться в публікації.
Нагадаємо, у війні з Україною російська армія зазнала найбільших втрат за всю свою історію. У НАТО повідомили, що до 40 тисяч російських військових були вбиті, поранені, взяті в полон або пропали безвісти в Україні.
Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.
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