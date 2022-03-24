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Росія зазнала значних втрат в Україні і готує призовників, - Міноборони Британії

Фото: Росія втратила тисячі людей в Україні (suspilne.media)
Автор: Олександр Білоус

Російські війська втратили тисячі людей під час вторгнення в Україну. Поки неясно, чи можна відновити боєздатність за рахунок резервістів, призовників і найманців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Великобританії в Twitter.

Як наголошується в повідомленні, Росія, швидше за все, зараз збирається мобілізувати своїх резервістів і призовників, а також приватні військові компанії та іноземних найманців, щоб компенсувати ці значні втрати.

"Неясно, як ці групи будуть інтегруватися до складу російських сухопутних військ в Україні і як це вплине на боєздатність", - йдеться в публікації.

Нагадаємо, у війні з Україною російська армія зазнала найбільших втрат за всю свою історію. У НАТО повідомили, що до 40 тисяч російських військових були вбиті, поранені, взяті в полон або пропали безвісти в Україні.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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Вторгнення Росії до України